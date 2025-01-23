फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती… फिल्म छावा के ट्रेलर में ऐसे-ऐसे डायलॉग्स की रोंगटे खड़े हो जाएं, Goosebumps आना तो तय है

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Jan 23, 2025

फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जुर्रत की...

Source: Bollywoodlife.com

भोसले परिवार का हर पुरुष पहाड़ी तूफान है, तो जिसकी गति को पर्वत भी नहीं रोक पाए; उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा..

Source: Bollywoodlife.com

cchava movie

Source: Bollywoodlife.com

मौत के घुंघरू पहनकर नाचते हैं हम औरंग..

Source: Bollywoodlife.com

शेर नहीं रहा लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है...

Source: Bollywoodlife.com

औरंग जब तू मरेगा तब यह तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी..

Source: Bollywoodlife.com

हमारी मौत मराठों के घर एक नया शिवा.. एक नया सांभा पैदा करेगी..

Source: Bollywoodlife.com

विश्वास आपका साथ है.. तो युद्ध लगे त्योहार..

Source: Bollywoodlife.com

हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं...

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: अरे ओ सांभा… ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले के गब्बर सिंह के ये 10 डायलॉग, लोगों को आज भी है

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.