फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती… फिल्म छावा के ट्रेलर में ऐसे-ऐसे डायलॉग्स की रोंगटे खड़े हो जाएं, Goosebumps आना तो तय है

फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती… फिल्म छावा के ट्रेलर में ऐसे-ऐसे डायलॉग्स की रोंगटे खड़े हो जाएं, Goosebumps आना तो तय है
| Jan 23, 2025
फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जुर्रत की...
भोसले परिवार का हर पुरुष पहाड़ी तूफान है, तो जिसकी गति को पर्वत भी नहीं रोक पाए; उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा..
cchava movie
मौत के घुंघरू पहनकर नाचते हैं हम औरंग..
शेर नहीं रहा लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है...
औरंग जब तू मरेगा तब यह तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी..
हमारी मौत मराठों के घर एक नया शिवा.. एक नया सांभा पैदा करेगी..
विश्वास आपका साथ है.. तो युद्ध लगे त्योहार..
हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं...
