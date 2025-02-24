इन बॉलीवुड फिल्मों में दिखेगी भारतीय इतिहास की झांकी, फैमिली संग जरूर देखें ये शानदार मूवीज
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 24, 2025
विक्की कौशल की फिल्म ‘छावा’ छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘सम्राट पृथ्वीराज’ फिल्म में अक्षय कुमार ने लीड रोल प्ले किया है. यह बेहद शानदार फिल्म है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘पानीपत’ फिल्म पानीपत में हुए युद्ध की कहानी को दिखाता है. यह बेहद जबरदस्त कहानी है.
Source:
Bollywoodlife.com
मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी में रानी लक्ष्मी बाई के जीवन को दिखाया गया है. फिल्म में कंगना रनौत ने शानदार एक्टिंग की है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘पद्मावत’ दीपिका पादुकोड़ ने लीड रोल निभाया है. यह फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
‘बाजीराव मस्तानी’ फिल्म की कहानी मराठा पेशवा बाजीराव पर आधारित है. यह भी शानदार फिल्म है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘अशोका’ साल 2001 में रिलीज हुई थी. फिल्म में शाहरुख खान ने अशोक का किरदार निभाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Tumbbad से कम खौफनाक नहीं हैं ये हॉरर फिल्में, आखिरी सीन में अटक जाएगी सांस
अगली वेब स्टोरी देखें.