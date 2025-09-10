क्राइम, सस्पेंस, और थ्रिलर का ट्विस्ट, इन 7 साउथ फिल्मों को देखकर घूम जाएगा दिमाग

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Sep 10, 2025

Thalavan

2024 में आई इस मलयालम भाषा की फिल्म का एक्शन और थ्रिल देखते ही बनता है. फिल्म में बीजू मेनन और आसिफ अली लीड रोल में हैं.

Turbo

एक्शन और कॉमेडी से भरपूर इस फिल्म की कहानी आपको काफी पसंद आएगी. इसमें साउथ सुपरस्टार ममूटी लीड रोल में हैं.

Maharaja

विजय सेतुपति स्टारर इस फिल्म की कहानी आपको देखकर आप हैरान रह जाएगी. इसका सस्पेंस आपको अंत तक स्क्रीन छोड़ने नहीं देगी. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

Super Deluxe

यह एक कमाल की डार्क कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है. इस फिल्म का क्लाइमेक्स आपका दिमाग हिला देगी.

Bougainvillea

यह एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, जिसमें कहानी देखकर आप हैरान रह जाएंगे. इसे आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.

Pravinkoodu Shappu

मलयालम भाषा में बनी ये क्राइम थ्रिलर भी शानदार हैं.

Rekhachithram

यह एक मलयालम मिस्ट्री-क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जो इसी साल 2025 में रिलीज हुई है. इसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर देख सकते हैं.

