सदाबहार शम्मी कपूर की इन फिल्मों ने मचाया था 90's में धमाल, जीते थे कई पुरस्कार
Bollywood Staff
| Oct 21, 2024
बॉलीवुड के एल्विस प्रेस्ली कहे जाने वाले डांसिंग स्टार शम्मी कपूर ने अपने जीवन में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं
कॉमेडी फिल्म 'ब्राह्मचारी' में शम्मी कपूर को बेहतरीन एक्टिंग के लिए 'बेस्ट एक्टर' का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला था.
एक्शन थ्रिलर फिल्म 'विधाता' के लिए शम्मी कपूर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला था.
रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'जंगली' में शम्मी कपूर ने अपनी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत लिया था.
फैमिली ड्रामा फिल्म 'अंदाज' में शम्मी कपूर हेमा मालिनी के साथ नजर आए थे.
फिल्म 'कश्मीर की कली' में एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर के साथ शम्मी कपूर रोमांस करते नजर आए थे.
थ्रिलर/मिस्ट्री फिल्म 'तीसरी मंजिल' में शम्मी कपूर ने कमाल की एक्टिंग कि थी. इस फिल्म में उनके साथ हेलेन और आशा पारेख ने भी काम किया था.
शम्मी कपूर फिल्म 'ब्लफ मास्टर' में सायरा बानो के साथ ब्लफ करते दिखे थे.
फैमिली ड्रामा फिल्म 'जानवर' में एक्ट्रेस राजश्री के साथ शम्मी कपूर ने अपने जबरदस्त अंदाज से लोगों का दिल जीत लिया था.
कॉमेडी फिल्म 'प्रोफेसर' में शम्मी कपूर ने एक्ट्रेस परवीन चौधरी के साथ लोगों का खूब मनोरंजन किया था.
रोमांटिक फिल्म 'दिल देके देखो' में शम्मी कपूर और आशा पारेख एक दुसरे के साथ रोमांस करते नजर आए थे.
