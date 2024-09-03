मां बनकर बॉक्स ऑफिस हिला चुकी हैं दीपिका पादुकोण
Ankita Kumari
| Sep 03, 2024
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जल्द ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली हैं।
दीपिका पादुकोण ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने बेबी बम्प की कई तस्वीरें साझा की है।
दीपिका पादुकोण की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
इन फोटोज में दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर सिंह भी नजर आ रहे हैं।
दीपिका की कई ऐसी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने मां का रोल प्ले किया है।
फिल्म 'कल्कि 2898 AD' में दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट नजर आई थीं।
'जवान' फिल्म में दीपिका पादुकोण ने मां का किरदार निभाया था।
इस लिस्ट में 'बाजीराव मस्तानी' का नाम भी शामिल है।
'ब्रह्मास्त्र' फिल्म का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है।
