देवरा सहित इन 9 फिल्मों ने ओपनिंग डे पर कमाए 100 करोड़
Ankita Kumari
| Sep 30, 2024
जूनियर एनटीआर की फिल्म 'देवरा पार्ट 1' ने पहले ही दिन 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.
यश स्टारर फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2' ने ओपनिंग डे पर लगभग 150 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' ने भी ओपनिंग डे पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की.
प्रभास की फिल्म 'आदिपुरुष' का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है.
फिल्म 'बाहुबली 2' ने पहले दिन 217 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
'आरआरआर' फिल्म ने भी ओपनिंग डे पर 223 करोड़ रुपये का कलेक्शन जमा किया था.
प्रभास की फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' भी पहले दिन 177 करोड़ रुपये की कमाई की.
शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' ने ओपनिंग डे पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया था.
इस लिस्ट में प्रभास की फिल्म 'सालार' का नाम भी शामिल है.
