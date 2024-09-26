'देवरा पार्ट 1' के लिए स्टारकास्ट ने ली मुंहमांगी रकम
| Sep 26, 2024
तेलुगू फिल्म 'देवरा पार्ट 1’ जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
कुछ दिन पहले फिल्म 'देवरा पार्ट 1' का ट्रेलर रिलीज किया गया है।
ट्रेलर देखने के बाद फैंस बेसब्री से फिल्म का इंतजार कर रहे हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की स्टारकास्ट ने मेकर्स से मोटी रकम वसूली है।
फिल्म 'देवरा' के लिए जूनियर एनटीआर 60 करोड़ रुपये फीस ले रहे हैं।
इस फिल्म के लिए जाह्नवी कपूर 5 करोड़ रुपये वसूल रही हैं।
सैफ अली खान को 'देवरा' के लिए 10 करोड़ रुपये की भारी भरकम फीस दी गई है।
इस फिल्म के लिए मुरली शर्मा ने 40 लाख रुपये मांगे हैं।
वहीं, प्रकाश राज ने फिल्म के लिए 1.5 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं।
