इस फिल्म को 5 डायरेक्टर्स ने किया था रिजेक्ट, बनीं स्लीपर हिट कमाए 70 करोड़, एक्टर ने जीते कई अवार्ड्स
Bollywood Staff
| Dec 05, 2024
विधु विनोद चोपड़ा ने परिंदा, मुन्ना भाई एमबीबीएस और 3 इडियट्स जैसी फिल्मों का निर्माण किया है.
विधु विनोद चोपड़ा ने हाल ही में आईपीएस मनोज कुमार शर्मा की लाइफ पर बेस्ड '12th फेल' फिल्म को बनाया था.
विधु विनोद चोपड़ा ने इस फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर एक्टर विक्रांत मैसी को सिलेक्ट किया था.
मगर क्या आप जानते हैं इस फिल्म को बनाने से इंडस्ट्री के 5 नामी डायरेक्टर्स ने इनकार कर दिया था?
विनोद चोपड़ा ने फिल्म के ट्रेलर रिलीज के दौरान इस बात का खुलासा किया कि इंडस्ट्री के 5 बड़े डायरेक्टर्स ने इसे करने से मना कर दिया था.
विधु विनोद चोपड़ा ने बताया था कि कई डायरेक्टर्स ने कहा कि 'तेरी और विक्रांत की कहानी कोई देखने नहीं आएगा.'
इंडस्ट्री के 5 बड़े डायरेक्टर्स से ना सुनने के बाद विधु विनोद चोपड़ा ने यह फिल्म खुद बनाने का फैसला लिया था.
इस फिल्म में विक्रांत मैसी की जबरदस्त एक्टिंग को देखकर सबके होश उड़ गए थे.
फिल्म '12th फेल' विक्रांत मैसी के करियर की पहली सोलो हिट मूवी बन गई थी.
फिल्म '12th' को 20 करोड़ के बजट में बनाया गया था मगर इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 70 करोड़ रुपए तक की अच्छी कमाई की थी.
विक्रांत मैसी स्टारर फिल्म '12th फेल' ने 'फिल्मफेयर बेस्ट फिल्म' से लेकर 10 और अवार्ड्स अपने नाम किए हैं.
