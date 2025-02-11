फिल्मों में दिव्या भारती के वो किरदार जो आज भी करते हैं हर दिल पर राज
Mishra Rajivranjan Sushilkumar
| Feb 11, 2025
बेहद खूबसूरत और 90s के जमाने में लगातार हिट फिल्में देने वाली एक्ट्रेस दिव्या भारती ने बहुत ही कम उम्र में दुनिया को छोड़ दिया.
लेकिन इनकी फिल्मों के दीवाने आज भी करोड़ों लोग हैं. ऐसे में आज हम आपको दिव्या भारती के कुछ बेहतरीन फिल्मों के लाजवाब किरदार के बारे में बता रहे हैं.
1992 में आई फिल्म Geet में दिव्या ने ‘नेहा’ नाम का बड़ा ही प्यारा किरदार निभाया था.
Vishwatma एक कमाल की थ्रिलर एक्शन फिल्म है. इस फिल्म में ‘कुसुम वर्मा’ का किरदार निभाया है, जिसे प्रभात बेहद प्यार करता है.
सुपरस्टार गोविंदा के साथ फिल्म Jaan Se Pyaara में दिव्या भारती ने ‘शर्मिला’ की भूमिका निभाई थी.
फिल्म Shatranj में दिव्या भारती ने ‘रेनू’ का किरदार निभाया था.
दमदार एक्शन और रोमांस से भरपूर फिल्म Kshatriya आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए. इस फिल्म को 5.9 की IMDb रेटिंग मिली है.
दिव्या भारती ने अपनी फिल्म Dil Aashna Hai एक कैबरे डांसर का रोल निभाती हैं, जिसका नाम ‘लैला’ होता है.
दिव्या भारती की फिल्म ‘दीवाना’ एक रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है. फिल्म में दिव्या संग शाहरुख और ऋषि कपूर नजर आते हैं.
