फिल्मों में दिव्या भारती के वो किरदार जो आज भी करते हैं हर दिल पर राज

Mishra Rajivranjan Sushilkumar Source: Bollywoodlife.com | Feb 11, 2025

बेहद खूबसूरत और 90s के जमाने में लगातार हिट फिल्में देने वाली एक्ट्रेस दिव्या भारती ने बहुत ही कम उम्र में दुनिया को छोड़ दिया.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन इनकी फिल्मों के दीवाने आज भी करोड़ों लोग हैं. ऐसे में आज हम आपको दिव्या भारती के कुछ बेहतरीन फिल्मों के लाजवाब किरदार के बारे में बता रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

1992 में आई फिल्म Geet में दिव्या ने ‘नेहा’ नाम का बड़ा ही प्यारा किरदार निभाया था.

Source: Bollywoodlife.com

Vishwatma एक कमाल की थ्रिलर एक्शन फिल्म है. इस फिल्म में ‘कुसुम वर्मा’ का किरदार निभाया है, जिसे प्रभात बेहद प्यार करता है.

Source: Bollywoodlife.com

सुपरस्टार गोविंदा के साथ फिल्म Jaan Se Pyaara में दिव्या भारती ने ‘शर्मिला’ की भूमिका निभाई थी.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म Shatranj में दिव्या भारती ने ‘रेनू’ का किरदार निभाया था.

Source: Bollywoodlife.com

दमदार एक्शन और रोमांस से भरपूर फिल्म Kshatriya आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए. इस फिल्म को 5.9 की IMDb रेटिंग मिली है.

Source: Bollywoodlife.com

दिव्या भारती ने अपनी फिल्म Dil Aashna Hai एक कैबरे डांसर का रोल निभाती हैं, जिसका नाम ‘लैला’ होता है.

Source: Bollywoodlife.com

दिव्या भारती की फिल्म ‘दीवाना’ एक रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है. फिल्म में दिव्या संग शाहरुख और ऋषि कपूर नजर आते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: यकीन का सफर to ये दिल मेरा: अहद रजा मीर के Top 10 पाकिस्तानी ड्रामा

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.