एक्ट्रेस दिव्या भारती की 10 शानदार फिल्में, लोग आज भी करते हैं पसंद
| Feb 20, 2025
विश्वात्मा दिव्या की पहली बॉलीवुड फिल्म थी. इस फिल्म से ही एक्ट्रेस इंडस्ट्री में छा गई थीं.
एक्शन से भरपूर फिल्म ‘क्षत्रिय’ में दिव्या ने बतौर लीड रोल काम किया है.
‘दीवाना’ फिल्म में दिव्या के साथ ही ऋषि कपूर और शाहरुख खान भी शामिल हैं.
दिल ही तो है, इस फिल्म में दिव्या जैकी श्रॉफ के साथ नजर आती हैं.
सुनील शेट्टी और दिव्या भारती स्टारर फिल्म ‘बलवान’ एक रोमांस एक्शन ड्रामा है.
फिल्म ‘शतरंज’ में आपको दिव्या भारती की कमाल की एक्टिंग देखने को मिलेगी.
फिल्म ‘शोला और शबनम’ में आपको दिव्या भारती और गोविंदा की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी.
गीत 90s की रोमांटिक सुपरहिट फिल्मों में से एक है.
