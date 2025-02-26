दिव्या भारती की वो फिल्में जो उनके निधन के बाद रिलीज हुईं
Mishra Rajivranjan
90s की क्वीन कही जाने वाली दिव्या भारती का जन्म 1974 को मुंबई में हुआ था.
बॉलीवुड की इस ग्लैमरस दुनिया में दिव्या भारती एक ऐसी एक्ट्रेस थी, जिन्होंने अपने दम पर पूरे इंडस्ट्री पर राज किया.
एक्ट्रेस ने मात्र 16 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म ‘बोब्बिली राजा’ से अपना फिल्मी करियर शुरू किया.
लेकिन आज हम आपको दिव्या भारती की उन फिल्मों के बारे में बता रहे हैं जो उनके निधन के बाद रिलीज हुईं.
सिर्फ 2 साल के फिल्मी करियर में दिव्या भारती ने 21 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 13 फिल्में सुपरहिट रहीं और 8 हिट रहीं.
1993 में अचानक अपनी मौत पहले दिव्या ने इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया और कई हिट और सुपरहिट फिल्में भी दीं.
दिव्या भारती की फिल्म ‘रंग’ 7 जुलाई 1993 को रिलीज हुई, रंग को दिव्या भारती ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही पूरा किया था.
दिव्या की फिल्म ‘शतरंज’ उनकी मृत्यु के बाद 17 दिसंबर 1993 को रिलीज हुई.
