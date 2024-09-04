बंगाली सिनेमा की इन फिल्मों को अकेले में ही देखें
Ankita Kumari
| Sep 04, 2024
बंगाली फिल्म 'कॉस्मिक सेक्स' में काफी इंटिमेट सीन्स हैं।
'बीबर' फिल्म को आप अपने पार्टनर के साथ देख सकते हैं।
बंगाली फिल्म 'तान' को आप अकेले में ही देखें।
'छत्रक' फिल्म का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।
अपने परिवार के साथ बंगाली फिल्म 'तीन यारी कोठा' को बिल्कुल भी न देखें।
बंगाली फिल्म 'ओह हेनरी' में भर-भरके इंटिमेट सीन्स हैं।
'राजकाहिनी' एक शानदार बंगाली फिल्म है।
'चिप सुतो चार' फिल्म को आप अकेले में ही देखें।
इस लिस्ट में 'गांडू' फिल्म का नाम भी शुमार है।
