एक बार जरूर देखें धनुष की ये 7 शानदार फिल्में, चौथी का क्लाइमेक्स देख नहीं रोक पाएंगे आंसू

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Aug 06, 2025

Kuberaa

हाल में रिलीज हुई फिल्म ‘कुबेर’ दर्शकों को काफी पसंद आई है. इसे आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं.

Karnan

इस फिल्म में धनुष एक अलग ही अंदाज में दिखते हैं. इसका एक्शन देख आपका दिमाग हिल जाएगा.

Captain Miller

एक्शन और एडवेंचर से भरपूर इस फिल्म को देखकर मजा आ जाता है.

Raanjhanaa

यह धनुष की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हिंदी फिल्म है. फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि आपका रोना तो तय है.

Asuran

इस फिल्म की कहानी एक किसान के इर्द-गिर्द घूमती हैं.

Atrangi Re

अक्षय कुमार स्टारर इस फिल्म में धनुष ने भी लीड रोल निभाया है.

Shamitabh

इस फिल्म में धनुष के अमिताभ बच्चन भी शामिल हैं.

