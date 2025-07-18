प्रियंका चोपड़ा की इन फिल्मों को जरूर देखें, इस ओटीटी प्लेटफार्म पर हैं मौजूद
Bollywoodlife.com
| Jul 18, 2025
'ओम शांति ओम' फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
Bollywoodlife.com
'बाजीराव मस्तानी' फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
Bollywoodlife.com
'अंजाना अंजानी' फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
Bollywoodlife.com
'गुंडे' फिल को आप ओटीटी प्लेटफार्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
Bollywoodlife.com
'फैशन' फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
Bollywoodlife.com
'एतराज' फिल्म को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं. इसमें करीना और अक्षय कुमार भी हैं.
Bollywoodlife.com
'कृष' फिल्म को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं. इसकी कहानी आपको बहुत पसंद आएगी
Bollywoodlife.com
