इन 9 इंडियन फिल्मों ने दुनियाभर में मचाया था धमाल, क्या Pushpa 2 तोड़ पाएगी इनका रिकॉर्ड?
| Dec 10, 2024
पुष्पा 2 ने थिएटर में धमाकेदार एंट्री की है. मगर क्या ये इन 10 फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी?
आमिर खान की 'दंगल' ने वर्ल्ड वाइड 2070 करोड़ रुपए तक का तगड़ा कलेक्शन किया था.
प्रभास स्टारर फिल्म 'बाहुबली: द कंक्लूजन' ने बॉक्स ऑफिस पर 1700 करोड़ रुपए तक की कमाई की थी.
फिल्म 'आरआरआर' ने वर्ल्डवाइड 1200 करोड़ रुपए तक की कमाई की थी.
फिल्म 'केजीएफ' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते हुए 1200 करोड़ का कलेक्शन किया था.
शाहरुख खान की 'जवान' ने बॉक्स ऑफिस पर 1100 करोड़ रुपए तक का बिजनेस किया था.
प्रभास स्टारर फिल्म 'कल्कि: 2898 एडी' ने दुनियाभर में 1000 करोड़ रुपए तक की कमाई की थी.
वहीं बात करें, शाहरुख खान की 'पठान' की तो इस फिल्म का ग्लोबल कलेक्शन बिजनेस 1000 करोड़ रुपए का था.
सलमान खान की फिल्म 'बजरंगी भाईजान' ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड 922 तक की तगड़ी कमाई की थी.
रणबीर कपूर की 'एनिमल' ने भी 900 करोड़ रुपए का ग्लोबल बिजनेस किया था.
