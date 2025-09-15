हिम्मत हो तो ही देखें ये 7 थ्रिलर फिल्में, सारी की सारी हैं बवाल

Sep 15, 2025

Psycho Raman

यह एक कमाल की साइको थ्रिलर फिल्म है. इसे आप जी5 पर देख सकते हैं.

Talvar

इस फिल्म की कहानी देखकर आप हैरान रह जाएंगे.

Batla House

एक्शन और थ्रिल से भरपूर इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

Drishyam

अजय देवगन स्टारर इस फिल्म की कहानी लाजवाब है.

Missing

तब्बू और मनोज बाजपेयी स्टारर यह फिल्म आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी.

Talaash

आमिर खान स्टारर इस फिल्म का क्लाइमेक्स देखकर आपकी रूह कांप उठेगी.

Nirdosh

इस धांसू थ्रिलर फिल्म की कहानी आपका दिमाग घुमा देगी.

