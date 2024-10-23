सिर्फ ‘गंदी बात’ ही नहीं, Ekta Kapoor की इन फिल्मों को लेकर भी मच चुका है बवाल
Oct 23, 2024
टीवी और फिल्मों की मशहूर डायरेक्टर एकता कपूर फिलहाल चर्चा का विषय बनी हुई हैं.
दरअसल, एकता कपूर की वेब सीरीज ‘गंदी बात’ के 7वें सीजन को लेकर बवाल मचा हुआ है.
वेब सीरीज ‘गंदी बात’ में एडल्ट सीन को लेकर लोगों ने आवाज उठाई है.
एकता कपूर की कई ऐसी फिल्में हैं, जिसे लेकर लोगों ने बवाल खड़ा किया है.
एकता कपूर की फिल्म रागिनी एमएमएस 2 को लेकर लोगों ने आपत्ति जताई है.
'ग्रैंड मस्ती' फिल्म के सीन को लेकर भी लोगों ने आवाज उठाई थी.
'ट्रिपल एक्स' फिल्म को लेकर भी बहुत बवाल खड़ा हुआ था.
इस लिस्ट में फिल्म 'द डर्टी पिक्चर' का नाम भी शामिल है.
