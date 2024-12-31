जनवरी में रिलीज होंगी ये फिल्में, बॉलीवुड से साउथ तक होगा एंटरटेनमेंट
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 31, 2024
सोनू सूद की फिल्म 'फतेह' 10 जनवरी को रिलीज होने वाली है.


साउथ स्टार राम चरण की फिल्म 'गेम चेंजर' 10 जनवरी को रिलीज होने वाली है.


साउथ एक्टर नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म 'डाकू महराज' 12 जनवरी को आएगी.


कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' 17 जनवरी को सिनेमाघरों में आएगी.


अमन देवगन और राशा थडानी की डेब्यू फिल्म 'आजाद' 17 जनवरी को आएगी.


अक्षय कुमार की फिल्म 'स्काई फोर्स' 24 जनवरी को रिलीज होगी.


शाहिद कपूर की फिल्म 'देवा' 31 जनवरी को रिलीज होगी.


