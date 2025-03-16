इन फिल्मों में दिखाई गई आतंकवाद की कहानी, इन ओटीटी पर हैं मौजूद
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 16, 2025
फिल्म 'मिशन कश्मीर' अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर सकते हैं.
फिल्म 'बॉर्डर' अमेजन प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है.
फिल्म 'उरीः द सर्जिकल स्ट्राइक' जी5 पर काफी पसंद की गई.
फिल्म 'फाइटर' नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.
फिल्म 'टाइगर जिंदा है' अमेजन प्राइम वीडियो पर है.
फिल्म 'ब्लैक फ्राइडे' यूट्यूब पर एंटरटेन करने के लिए है.
फिल्म 'फना' अमेजन प्राइम वीडियो पर खूब देखी गई.
फिल्म 'फैंटम' को नेटफ्लिक्स पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला.
फिल्म 'एलओसी कारगिल' अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद है.
फिल्म 'द अटैक ऑफ 26/11' जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
