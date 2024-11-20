1 नाम 6 फिल्में, हर बार किया बॉक्स ऑफिस पर कमाल
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 20, 2024
एक ऐसी फिल्म जो अलग -अलग स्टाइल में 6 बार बनाई गई है और हर बार सुपरहिट साबित हुई है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म की कहानी में हर बार कई बदलाव होते रहे थे मगर इसका नाम हर बार एक ही रखा गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
हम बात कर रहे हैं सुपरहिट फिल्म 'राज' की, ये फिल्म अब तक 6 बार एक ही नाम से बन चुकी है.
Source:
Bollywoodlife.com
1967 में आई फिल्म 'राज' में राजेश खन्ना और बबिता ने काम किया था. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी.
Source:
Bollywoodlife.com
राज बब्बर और सुलक्षणा पंडित जैसे स्टार्स 1981 में आई फिल्म 'राज' में नजर आए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
2002 में विक्रम भट्ट द्वारा बनाई गई 'राज' अब तक ही सबसे सुपरहिट फिल्म रही थी.
Source:
Bollywoodlife.com
मोहित सूरी की फिल्म 'राज: द मिस्ट्री कंटिन्यूअस' में इमरान हाशमी और कंगना रनौत लीड में थे. यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी.
Source:
Bollywoodlife.com
डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने फिर से 2012 में फिल्म 'राज 3' को बनाया था. इस फिल्म ने भी अच्छी कमाई की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
इमरान हाशमी और कृति खरबंदा स्टारर फिल्म 'राज: रिबूट' को भी ऑडियंस ने खूब पसंद किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: South Action Thriller: साउथ की इन फिल्मों के आगे हॉलीवुड मांगेगा पानी
अगली वेब स्टोरी देखें.