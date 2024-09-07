बॉलीवुड के इन हिंदी डायलॉग्स को फॉरेनर भी करते हैं पसंद
Ankita Kumari
| Sep 07, 2024
शहंशाह फिल्म का फेमस डायलॉग 'रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं और नाम है शहंशाह' को फॉरेनर खूब पसंद करते हैं।
फिल्म दामिनी से 'तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख' डायलॉग काफी पॉपुलर हुआ है।
अंग्रेज लोग 'पुष्पा' फिल्म का डायलॉग 'मैं झुकेगा नहीं साला' को काफी यूज करते हैं।
फिल्म 'अमर प्रेम का' डायलॉग 'पुष्पा, आई हेट टीयर्स' काफी ज्यादा हिट रहा था।
फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे' का डायलॉग 'जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी' भी इस लिस्ट में शुमार है।
फिल्म दंगल का डायलॉग 'म्हारी छोरियां छोरों से कम है के' को फॉरेनर लोग खूब बोलते हैं।
फिल्म 'मिस्टर इंडिया' का डायलॉग 'मोगैंबो खुश हुआ' को अंग्रेज काफी यूज करते हैं।
फिल्म शोले का डायलॉग 'कितने आदमी थे' फॉरेन में काफी पॉपुलर हुआ था।
इस लिस्ट में फिल्म डॉन का डायलॉग 'डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है' भी शुमार है।
