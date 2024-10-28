कोई 4 तो कोई 5 घंटे, ये हैं बॉलीवुड की सबसे लंबी फिल्में

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 28, 2024

बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में हैं जिसकी लंबाई काफी ज्यादा है.

आमिर खान की फिल्म 'लगान' 3 घंटे 44 मिनट लंबी थी.

कारगिल युद्ध पर आधारित फिल्म 'एलओसी' 4 घंटे 15 मिनट की रही है.

हिट फिल्म 'शोले' 3 घंटे 24 मिनट की लंबी थी.

'मेरा नाम जोकर' फिल्म की लंबाई 4 घंटे 14 मिनट की थी.

वहीं, 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' फिल्म 5 घंटे 19 मिनट लंबी थी.

ऋतिक रोशन की फिल्म 'जोधा अकबर' की लंबाई 3 घंटे 50 मिनट थी.

रोमांटिक फिल्म 'संगम' 3 घंटे 18 मिनट की रही है.

