कोई 4 तो कोई 5 घंटे, ये हैं बॉलीवुड की सबसे लंबी फिल्में
Ankita Kumari
| Oct 28, 2024
बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में हैं जिसकी लंबाई काफी ज्यादा है.
आमिर खान की फिल्म 'लगान' 3 घंटे 44 मिनट लंबी थी.
कारगिल युद्ध पर आधारित फिल्म 'एलओसी' 4 घंटे 15 मिनट की रही है.
हिट फिल्म 'शोले' 3 घंटे 24 मिनट की लंबी थी.
'मेरा नाम जोकर' फिल्म की लंबाई 4 घंटे 14 मिनट की थी.
वहीं, 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' फिल्म 5 घंटे 19 मिनट लंबी थी.
ऋतिक रोशन की फिल्म 'जोधा अकबर' की लंबाई 3 घंटे 50 मिनट थी.
रोमांटिक फिल्म 'संगम' 3 घंटे 18 मिनट की रही है.
