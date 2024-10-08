आलिया भट्ट की इन फिल्मों से चमकी किस्मत, बनी फैंस की फेवरेट
| Oct 08, 2024
आलिया भट्ट की इन 8 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है.
फिल्म 'उड़ता पंजाब' में आलिया भट्ट ने बेहतरीन एक्टिंग से फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस का ऑवर्ड भी जीता था.
रीयल लाइफ स्टोरी पर बनी फिल्म 'राजी' में आलिया भट्ट ने स्पाई का रोल किया था.
फिल्म 'डार्लिंग्स' से आलिया भट्ट ने ओटीटी प्लेफॅार्म नेटफ्लिक्स पर धमाल मचा दिया था.
आलिया भट्ट की फिल्म 'ब्राह्मास्त्र पार्ट वन :शिवा' ने 69वां फिल्म्स नेशनल ऑवर्ड भी जीता था.
फिल्म 'डियर जिदंगी' में आलिया भट्ट ने अपने कैरेक्टर से सबका दिल जीत लिया था.
आलिया भट्ट को फिल्म 'रॉकी और रानी की कहानी' में लोगों ने खूब पसंद किया था.
आलिया भट्ट की फिल्म 'हाईवे' ने बॅाक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी.
'गंगूबाई काठियावाड़ी' में आलिया भट्ट ने अपनी उम्दा परफॉर्मेंस से बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल ऑवर्ड भी जीता था.
इस हफ्ते आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा रिलीज होने वाली है. फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
