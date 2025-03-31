साउथ की सबसे शानदार लव स्टोरी फिल्में, अनोखा प्यार देख आंखों से आ जाएंगे आंसू
Shreya Pandey
| Mar 31, 2025
‘गीता गोविंदम’ साल 2018 में आई थी. इसमें रश्मिका और विजय देवकोंडा की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया था.
‘96’ साल 2018 में आई थी. इसमें एक लड़के की कहानी है, जो स्कूल में एक लड़की की प्यार करता है लेकिन दोनों अलग हो जाते हैं.
‘मजनू’ साल 2016 की फिल्म है. इस फिल्म की रोमांटिक कहानी आपको बहुत पसंद आएगी.
‘रम्मी’ साल 2014 में आई थी. इस फिल्म में एक शानदार लव स्टोरी और पारिवारिक कलेश दिखाया गया है.
‘उयिरे उयिरे’ साल 2016 में आई थी. इस फिल्म की प्रेम कहानी बहुत शानदार है.
‘प्रेमम’ एक मलयालम फिल्म है. इस फिल्म में प्रेम और फैमिली की कहानी दिखाई गई है.
‘अर्जुन रेड्डी’ साल 2017 में आई थी. इसमें विजय देवकोंडा ने मुख्य भूमिका निभाया है. इसमें एक कपल की कहानी दिखाई गई है.
