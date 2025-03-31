साउथ की सबसे शानदार लव स्टोरी फिल्में, अनोखा प्यार देख आंखों से आ जाएंगे आंसू

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Mar 31, 2025

‘गीता गोविंदम’ साल 2018 में आई थी. इसमें रश्मिका और विजय देवकोंडा की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया था.

Source: Bollywoodlife.com

‘96’ साल 2018 में आई थी. इसमें एक लड़के की कहानी है, जो स्कूल में एक लड़की की प्यार करता है लेकिन दोनों अलग हो जाते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

‘मजनू’ साल 2016 की फिल्म है. इस फिल्म की रोमांटिक कहानी आपको बहुत पसंद आएगी.

Source: Bollywoodlife.com

‘रम्मी’ साल 2014 में आई थी. इस फिल्म में एक शानदार लव स्टोरी और पारिवारिक कलेश दिखाया गया है.

Source: Bollywoodlife.com

‘उयिरे उयिरे’ साल 2016 में आई थी. इस फिल्म की प्रेम कहानी बहुत शानदार है.

Source: Bollywoodlife.com

‘प्रेमम’ एक मलयालम फिल्म है. इस फिल्म में प्रेम और फैमिली की कहानी दिखाई गई है.

Source: Bollywoodlife.com

‘अर्जुन रेड्डी’ साल 2017 में आई थी. इसमें विजय देवकोंडा ने मुख्य भूमिका निभाया है. इसमें एक कपल की कहानी दिखाई गई है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: रोमांस के साथ क्राइम का लगेगा तड़का, उठ जाएगा प्यार से विश्वास, देख डालें ये शानदार फिल्में-सीरीज

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.