ये 7 रोमांटिक और थ्रिलर फिल्में देखकर गर्लफ्रेंड हो जाएगी और भी खुश

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Apr 25, 2025

मर्डर पर बेस्ड फिल्म Theeran में एक कमाल की लव स्टोरी देखने को मिलती है.

Source: Bollywoodlife.com

Thani Oruvan, इस फिल्म की कहानी बड़ी ही प्यारी है. फिल्म में नयनतारा ने कमाल का काम किया है.

Source: Bollywoodlife.com

Aneethi, यह एक शानदार साइकोलॉजिकल रोमांटिक फिल्म है.

Source: Bollywoodlife.com

Saithan फिल्म का क्लाइमेक्स आपका दिमाग घुमा देगा.

Source: Bollywoodlife.com

Imaikkaa Nodigal, इस फिल्म में नयनतारा और विजय सेतुपति की जोड़ी शामिल है.

Source: Bollywoodlife.com

क्राइम और थ्रिल से भरपूर फिल्म Kurangu Bommai देखकर आपको मजा आ जाएगा.

Source: Bollywoodlife.com

Yutha Satham, फिल्म में एक महिला का मर्डर होता है और फिर कई राज खुलते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: डिंपल कपाड़िया की टॉप 10 फ्लॉप फिल्में, इरफान खान के साथ ये मूवी थी डिजास्टर

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.