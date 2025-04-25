ये 7 रोमांटिक और थ्रिलर फिल्में देखकर गर्लफ्रेंड हो जाएगी और भी खुश
Mishra Rajivranjan
| Apr 25, 2025
मर्डर पर बेस्ड फिल्म Theeran में एक कमाल की लव स्टोरी देखने को मिलती है.
Thani Oruvan, इस फिल्म की कहानी बड़ी ही प्यारी है. फिल्म में नयनतारा ने कमाल का काम किया है.
Aneethi, यह एक शानदार साइकोलॉजिकल रोमांटिक फिल्म है.
Saithan फिल्म का क्लाइमेक्स आपका दिमाग घुमा देगा.
Imaikkaa Nodigal, इस फिल्म में नयनतारा और विजय सेतुपति की जोड़ी शामिल है.
क्राइम और थ्रिल से भरपूर फिल्म Kurangu Bommai देखकर आपको मजा आ जाएगा.
Yutha Satham, फिल्म में एक महिला का मर्डर होता है और फिर कई राज खुलते हैं.
