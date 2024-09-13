बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम गिरी 'गोट', चंद करोड़ में सिमटी कमाई

Ankita Kumari | Sep 13, 2024

थलापति विजय की फिल्म ‘द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम’ को रिलीज हुए एक हफ्ता पूरा हो चुका है।

थलापति विजय की फिल्म 'गोट' 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

शुरुआती दिनों में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई की थी।

इस फिल्म ने तीन दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर दिया था।

एक हफ्ते बाद फिल्म के कलेक्शन में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है।

फिल्म 'गोट' ने 8वें दिन में 6.50 करोड़ रूपए की कमाई की है।

'गोट' की 8 दिनों में 177.75 करोड़ रूपए की टोटल कमाई हो चुकी है।

फिल्म 'गोट' ने दुनियाभर में 300 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है।

बता दें, थलापति विजय की फिल्म 'गोट' तकरीबन 400 करोड़ रूपए के बजट में बनी है।

