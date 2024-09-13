बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम गिरी 'गोट', चंद करोड़ में सिमटी कमाई
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 13, 2024
थलापति विजय की फिल्म ‘द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम’ को रिलीज हुए एक हफ्ता पूरा हो चुका है।
Source:
Bollywoodlife.com
थलापति विजय की फिल्म 'गोट' 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
Source:
Bollywoodlife.com
शुरुआती दिनों में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई की थी।
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म ने तीन दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर दिया था।
Source:
Bollywoodlife.com
एक हफ्ते बाद फिल्म के कलेक्शन में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'गोट' ने 8वें दिन में 6.50 करोड़ रूपए की कमाई की है।
Source:
Bollywoodlife.com
'गोट' की 8 दिनों में 177.75 करोड़ रूपए की टोटल कमाई हो चुकी है।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'गोट' ने दुनियाभर में 300 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है।
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें, थलापति विजय की फिल्म 'गोट' तकरीबन 400 करोड़ रूपए के बजट में बनी है।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: दीपिका पादुकोण की बेटी पर खूब फबेंगे ये 7 रंग
अगली वेब स्टोरी देखें.