‘गोपी’ से लेकर ‘आई मिलन की बेला तक', जरूर देखें सायरा बानो की Top 10 सुपरहिट फिल्में
Shreya Pandey
| Jan 31, 2025
‘जंगली’ फिल्म सायरा बानो की पहली फिल्म थी. सायरा की मासूमियत और खूबसूरती ने दर्शकों का मन मोह लिया.
‘दुनिया’ फिल्म में सायरा बनो, दिलीप कुमार, अशोक कुमार और ऋषि कपूर लीड रोल में थे.
‘आई मिलन की बेला’ फिल्म में सायरा बानो ने राजेंद्र कुमार के साथ काम किया था. यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही.
‘अप्रैल फूल’ सायरा बानो और विश्वजीत की यह फिल्म एक कॉमेडी फिल्म थी. फिल्म के गाने और कॉमेडी दर्शकों को बहुत पसंद आए.
‘ये जिंदगी कितनी हसीन है’ इस फिल्म में भी सायरा बानो के किरदार को लोगों ने बहुत पसंद किया था.
‘पड़ोसन’ यह फिल्म सायरा बानो, सुनील दत्त और किशोर कुमार की सबसे लोकप्रिय कॉमेडी फिल्मों में से एक है.
‘गोपी’ इस फिल्म में सायरा बानो ने दिलीप कुमार के साथ काम किया। इन दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया.
‘पूरब और पश्चिम’ यह फिल्म देशभक्ति के विषय पर बनी थी और इसे दर्शकों ने खूब पसंद किया.
‘जमीर’ एक्शन और ड्रामा से भरपूर इस फिल्म में सायरा बानो, अमिताभ बच्चन और शम्मी कपूर के साथ काम किया था.
‘बैराग’ इस फिल्म में सायरा बानो और दिलीप कुमार की जोड़ी को लोगों ने पसंद किया.
