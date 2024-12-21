Expression King Govinda ने इन 10 फिल्मों में की थी गजब की एक्टिंग, फैंस ने थिएटर में बजाई थीं सीटियां
Bollywood Staff
| Dec 21, 2024
डायरेक्टर डेविड धवन की फिल्म 'आंखें' में गोविंदा की एक्टिंग देखकर फैंस ने थिएटर में खूब तालियां बजाई थीं.
अमिताभ बच्चन और गोविंदा स्टारर फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' में लोग इस यंग एक्टर के फैन बन गए थे.
मेलोड्रामा फिल्म 'राजा बाबू' में गोविंदा और करिश्मा की जोड़ी को ऑडियंस ने खूब एंजॉय किया था.
सलमान खान और गोविंदा की फिल्म 'पार्टनर' को भी लोगों ने खूब एंजॉय किया था.
मसाला फिल्म 'कुली नंबर 1' को लोग आज भी गोविंदा की जबरदस्त एक्टिंग से याद किया करते हैं.
सुपरहिट फिल्म 'दीवाना- मस्ताना' में गोविंदा एक्ट्रेस जूही चावला और अनिल कपूर के साथ नजर आए थे.
गोविंदा की सुपरहिट फिल्म 'हीरो नंबर 1' को लोग आज भी उनके जबरदस्त एक्सप्रेशन के लिए याद किया करते हैं.
गोविंदा की रोमांटिक फिल्म 'साजन चले ससुराल' ने 23 करोड़ कमाकर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था.
गोविंदा की हिट फिल्म 'दूल्हे राजा' आज भी लगभग इंडिया के हर घर में देखी जाती है.
फिल्म 'जोड़ी नंबर 1' में गोविंदा और ट्विंकल खन्ना की केमेस्ट्री को खूब पसंद किया गया था.
