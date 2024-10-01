गोविंदा ने इन 8 फिल्मों को मारी लात

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 01, 2024

गोविंदा ने फिल्म 'देवदास' के ऑफर को ठुकराया था.

सुपरहिट फिल्म 'गदर' के पहले पार्ट को भी गोविंदा रिजेक्ट कर चुके हैं.

हॉलीवुड फिल्म 'अवतार' में एक्टिंग करने से गोविंदा ने इंकार कर दिया था.

इस लिस्ट में फिल्म 'ताल' का नाम भी शामिल है.

फिल्म 'चांदनी' करने से भी गोविंदा ने मना कर दिया था.

'आयचा घो' फिल्म के ऑफर को गोविंदा ने लात मर दी थी.

1987 में आई हिट फिल्म 'आग ही आग' का नाम इस लिस्ट में शुमार है.

गोविंदा ने हॉलीवुड फिल्म 'स्लमडॉग मिलयनेयर' को भी रिजेक्ट किया था.

बता दें, गोविंदा की आखिरी फिल्म साल 2019 की रंगीला राजा है.

