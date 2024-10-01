गोविंदा ने इन 8 फिल्मों को मारी लात
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 01, 2024
गोविंदा ने फिल्म 'देवदास' के ऑफर को ठुकराया था.
Source:
Bollywoodlife.com
सुपरहिट फिल्म 'गदर' के पहले पार्ट को भी गोविंदा रिजेक्ट कर चुके हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हॉलीवुड फिल्म 'अवतार' में एक्टिंग करने से गोविंदा ने इंकार कर दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
इस लिस्ट में फिल्म 'ताल' का नाम भी शामिल है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'चांदनी' करने से भी गोविंदा ने मना कर दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
'आयचा घो' फिल्म के ऑफर को गोविंदा ने लात मर दी थी.
Source:
Bollywoodlife.com
1987 में आई हिट फिल्म 'आग ही आग' का नाम इस लिस्ट में शुमार है.
Source:
Bollywoodlife.com
गोविंदा ने हॉलीवुड फिल्म 'स्लमडॉग मिलयनेयर' को भी रिजेक्ट किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें, गोविंदा की आखिरी फिल्म साल 2019 की रंगीला राजा है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: गोविंदा की इन 9 मजेदार फिल्मों का लुत्फ ओटीटी पर उठाएं
अगली वेब स्टोरी देखें.