ओटीटी पर मौजूद हैं प्राची देसाई की ये फिल्में
Ankita Kumari
| Sep 12, 2024
प्राची देसाई की फिल्म 'आई, मी और मैं' को आप हॉटस्टार पर एन्जॉय कर सकते हैं।
प्राची देसाई और अभिषेक बच्चन की फिल्म 'बोल बच्चन' हॉटस्टार पर अवेलेबल है।
2010 की फिल्म 'वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई' अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है।
प्राची देसाई की फिल्म 'अजहर' सोनी लिव पर देखी जा सकती है।
फिल्म 'साइलेंस' ओटीटी प्लेटफार्म जी 5 पर मौजूद है।
प्राची की फिल्म 'लाइफ पार्टनर' अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है।
फिल्म 'एक विलेन' ओटीटी प्लेटफार्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है।
2008 की फिल्म 'रॉक ऑन' को आप नेटफ्लिक्स पर एन्जॉय कर सकते हैं।
अमेजन प्राइम पर प्राची देसाई की फिल्म 'पुलिसगिरी' देखी जा सकती है।
