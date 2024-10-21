आठ पार्ट वाली इस फिल्म ने कमाए 581 अरब, बच्चे-बड़े सभी हैं इसके फैन

आठ पार्ट वाली इस फिल्म ने कमाए 581 अरब, बच्चे-बड़े सभी हैं इसके फैन
Ankita Kumari
| Oct 21, 2024
बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में हैं, जिसे पार्ट्स में बनाया जा रहा है.
सभी फिल्मों के सारे पार्ट्स हिट रहें ऐसा जरूरी नहीं है.
कई फिल्मों के कुछ पार्ट्स हिट रहते हैं, वहीं कुछ पार्ट्स फ्लॉप रहते हैं.
हॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी एक फिल्म है जिसके 8 पार्ट्स बनाए गए हैं.
इस हॉलीवुड फिल्म का नाम 'हैरी पॉटर' है. 'हैरी पॉटर' के अभी तक पूरे 8 पार्ट्स बने हैं.
'हैरी पॉटर' फिल्म के सभी पार्ट्स सफल रहे हैं.
'हैरी पॉटर' फिल्म के सभी 8 पार्ट्स ने करीबन 581 अरब की कमाई की है.
'हैरी पॉटर' की फिल्म बच्चों से लेकर बड़ों तक की फेवरेट है.
'हैरी पॉटर' फिल्म को ओटीटी पर फैंस बार-बार देखते हैं.
