विक्रांत मेसी की सबसे शानदार फिल्में और सीरीज, देखने बैठ जाएंगे तो लास्ट तक नहीं हटेगी नजर
Shreya Pandey
| Mar 10, 2025
‘क्रिमिनल जस्टिस’ वेब सीरीज एक क्राइम थ्रिलर है, जिसमें विक्रांत मेसी शानदार एक्टिंग की है.
‘फोरेंसिक’ वेब सीरीज साल 2022 आई थी. सस्पेंस और थ्रिलर की कहानी देख हैरान रह जाएंगे.
‘छपाक’ फिल्म की कहानी आपके आंखों में आंसू ला देगी. इसमें विक्रांत मेसी और दीपिका पादुकोण ने लीड रोल निभाया है.
‘14 फेरे’ एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. यह साल 2021 में आई थी. इसे आप फैमिली के साथ बैठ कर देख सकते हैं.
‘हसीन दिलरुबा’ साल 2021 में आई थी. सस्पेंस और थ्रिलर वाली यह फिल्म आपके होश उड़ा देगी.
‘12th फेल’ फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया था. आप इसे हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
‘फिर आई हसीन दिलरुबा’ में विक्रांत और तापसी पन्नू ने लीड रोल निभाया है. इसमें हसीन दिलरुबा के आगे की कहानी दिखाई गई है.
