Netflix पर मौजूद सबसे धांसू साइकोलॉजिकल थ्रिलर, कहानी देख चकरा जाएगा सिर

Jun 06, 2025

Secret Obsession

अगर आप साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो आपको एक बार ये फिल्म जरूर देखना चाहिए.

HIT: The First Case

यह एक इन्वेस्टीगेशन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है. इस फिल्म का क्लाइमेक्स आपका दिमाग घुमा देगा.

Lost In The Stars

भी बढ़िया मूवी है. फिल्म में एक रहस्यमई लड़की दिखाई गई है जो हे फी की लापता पत्नी होने का दावा करती है.

Haseen Dillruba

तापसी पन्नू की ये फिल्म सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

Fractured

यह फिल्म एक हॉस्पिटल में छिपे कई राज उजागर करती है.

The Weekend Away

फिल्म में एक व्यक्ति अपने सबसे अच्छे दोस्त की खोज करता है. फिल्म के हर एक मोड़ पर नए सस्पेंस का खुलासा होता है.

