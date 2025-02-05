इन तेलुगु सस्पेंस मूवीज ने OTT पर काट रखा है गदर, आज ही हिंदी में देख डालें यहां…

Mishra Rajivranjan Sushilkumar Source: Bollywoodlife.com | Feb 05, 2025

ड्रामा, सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर हैं ये 7 हिंदी में डब तेलुगु मूवीज.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म Kshanam में एक बच्चे की खोज में कई रहस्यमय खुलासे होते हैं.

Hit: The First Case एक कमाल की साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है.

फिल्म Agent Sai Srinivasa Athreya आपको मिस्ट्री के साथ ही कॉमेडी का भी डोज मिलेगा.

Yevadu कमाल की एक्शन और मिस्ट्री फिल्म है.

सस्पेंस और क्राइम से भरपूर फिल्म Arjun Suravaram एक पत्रकार की कहानी है, जो कई खुलासे करता है.

Anjali CBI फिल्म एक CBI ऑफिसर की कहानी है जो एक खतरनाक सीरियल किलर से लोहा लेती है.

Rakshasudu एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर खुंखार अपराधी को ठिकाने लगाता है.

