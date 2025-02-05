इन तेलुगु सस्पेंस मूवीज ने OTT पर काट रखा है गदर, आज ही हिंदी में देख डालें यहां…
Mishra Rajivranjan Sushilkumar
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 05, 2025
ड्रामा, सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर हैं ये 7 हिंदी में डब तेलुगु मूवीज.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म Kshanam में एक बच्चे की खोज में कई रहस्यमय खुलासे होते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Hit: The First Case एक कमाल की साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म Agent Sai Srinivasa Athreya आपको मिस्ट्री के साथ ही कॉमेडी का भी डोज मिलेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
Yevadu कमाल की एक्शन और मिस्ट्री फिल्म है.
Source:
Bollywoodlife.com
सस्पेंस और क्राइम से भरपूर फिल्म Arjun Suravaram एक पत्रकार की कहानी है, जो कई खुलासे करता है.
Source:
Bollywoodlife.com
Anjali CBI फिल्म एक CBI ऑफिसर की कहानी है जो एक खतरनाक सीरियल किलर से लोहा लेती है.
Source:
Bollywoodlife.com
Rakshasudu एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर खुंखार अपराधी को ठिकाने लगाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: हिंदी में OTT पर देखें ये टॉप 7 मलयालम सस्पेंस मूवी, हर फिल्म है खास
अगली वेब स्टोरी देखें.