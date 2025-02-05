हिंदी में OTT पर देखें ये टॉप 7 मलयालम सस्पेंस मूवी, हर फिल्म है खास

मलयालम की फिल्मों का एक्शन और सस्पेंस गजब का होता है.

ऐसे में आज हम आपके लिए हिंदी-डब कमाल की सस्पेंस मलयालम फिल्में लाएं हैं.

Forensic एक कमाल की क्राइम थ्रिलर फिल्म है.

Joseph फिल्म में एक रिटायर ऑफिसर एक रहस्यमय मामले की जांच करता है.

Cold Case लाजवाब सस्पेंस मूवी हैं. फिल्म में एक पत्रकार और पुलिस मिलकर मर्डर मिस्ट्री को सुलझाते हैं.

मलयालम फिल्म Memories एक मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की कहानी है.

फिल्म Anjaam Pathiraa में आपको गजब का सस्पेंस और थ्रिलर देखने को मिलता है.

फिल्म Mumbai Police एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है.

Kuruthi फिल्म का सस्पेंस ड्रामा देख आपका दिल दहल उठेगा.

