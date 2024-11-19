'कृष 4' का ऐलान होते ही राकेश रोशन ने सुनाई बुरी खबर, जानिए क्या है पूरा मामला?

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Nov 19, 2024

ऋतिक रोशन 11 साल बाद कृष के अवतार में नजर आने वाले हैं.

दरअसल, एक इंटरव्यू में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राकेश रोशन ने फिल्म 'कृष 4' को लेकर एक अपडेट दी है.

राकेश रोशन ने बताया कि वो जल्द ही ऋतिक रोशन की फिल्म ‘कृष 4’ को प्रोड्यूस करने वाले हैं.

बता दें, राकेश रोशन ने अपने बेटे ऋतिक रोशन की 'बैंग बैंग', 'वॉर' और 'फाइटर' जैसी फिल्में प्रोड्यूस की हैं.

राकेश रोशन ने इंटरव्यू में अपनी फिल्‍मों से रिटायरमेंट लेने का भी इशारा किया है.

राकेश रोशन ने कहा कि, ‘मुझे नहीं लगता कि मैं आगे कोई फिल्म डायरेक्ट करूंगा, लेकिन ये कह सकता की मैं 'कृष 4' की घोषणा जल्दी करने वाला हूं.’

साल 2003 में राकेश रोशन ने फिल्म 'कोई मिल गया' के साथ फ्रेंचाइजी की शुरुआत की.

फिल्म 'कृष' के दोनों पार्ट में ऋतिक रोशन के साथ प्रियंका चोपड़ा नजर आई थीं.

