'कृष 4' का ऐलान होते ही राकेश रोशन ने सुनाई बुरी खबर, जानिए क्या है पूरा मामला?

राकेश रोशन ने कहा कि, ‘मुझे नहीं लगता कि मैं आगे कोई फिल्म डायरेक्ट करूंगा, लेकिन ये कह सकता की मैं 'कृष 4' की घोषणा जल्दी करने वाला हूं.’ Source: Bollywoodlife.com