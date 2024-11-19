'कृष 4' का ऐलान होते ही राकेश रोशन ने सुनाई बुरी खबर, जानिए क्या है पूरा मामला?
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 19, 2024
ऋतिक रोशन 11 साल बाद कृष के अवतार में नजर आने वाले हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल, एक इंटरव्यू में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राकेश रोशन ने फिल्म 'कृष 4' को लेकर एक अपडेट दी है.
Source:
Bollywoodlife.com
राकेश रोशन ने बताया कि वो जल्द ही ऋतिक रोशन की फिल्म ‘कृष 4’ को प्रोड्यूस करने वाले हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें, राकेश रोशन ने अपने बेटे ऋतिक रोशन की 'बैंग बैंग', 'वॉर' और 'फाइटर' जैसी फिल्में प्रोड्यूस की हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
राकेश रोशन ने इंटरव्यू में अपनी फिल्मों से रिटायरमेंट लेने का भी इशारा किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
राकेश रोशन ने कहा कि, ‘मुझे नहीं लगता कि मैं आगे कोई फिल्म डायरेक्ट करूंगा, लेकिन ये कह सकता की मैं 'कृष 4' की घोषणा जल्दी करने वाला हूं.’
Source:
Bollywoodlife.com
साल 2003 में राकेश रोशन ने फिल्म 'कोई मिल गया' के साथ फ्रेंचाइजी की शुरुआत की.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'कृष' के दोनों पार्ट में ऋतिक रोशन के साथ प्रियंका चोपड़ा नजर आई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: जल्द ही शादी के बंधन में बंधेगी साउथ की ये एक्ट्रेस, फैंस को सुनाई खुशखबरी
अगली वेब स्टोरी देखें.