इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखें सूरज बड़जात्या की ब्लॉकबस्टर फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर की थी शानदार कमाई

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Mar 11, 2025

‘मैंने प्यार किया’ एक रोमांटिक फिल्म है. इसे आप zee 5 पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

‘हम आपके हैं कौन’ सूरज बड़जात्या की सबसे बड़ी हिट फिल्म है. इस फिल्म को आप zee 5 पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

‘हम साथ-साथ हैं’ इस फिल्म ने सलमान खान, सैफ अली खान, और करिश्मा कपूर सहित कई स्टार्स शामिल हैं. इसे आप zee 5 पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

‘विवाह’ फिल्म साल 2006 में आई थी. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट थी. इसे आप zee 5 पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

‘मैं प्रेम की दीवानी हूं’ में ऋतिक रोशन, करिश्मा कपूर ने लीड रोल निभाया है. इसे आप zee 5 पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

‘प्रेम रतन धन पायो’ में सलमान खान और सोनम कपूर ने लीड रोल निभाया है. इसे आप zee 5 पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

‘ऊंचाई’ फिल्म साल 2022 में आई थी. इसे आप zee5 पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Jio Hotstar Free: होली की छुट्टियों में लें मनोरंजन का पूरा मजा, फ्री में देखें ये धांसू फिल्में

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.