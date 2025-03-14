वीकेंड पर देखें शानदार और ब्लॉकबस्टर पारिवारिक फिल्में, खुशियों से गूंज उठेगा परिवार
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 14, 2025
‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ एक प्रेम कहानी है. इसमें शाहरुख खान और काजोल ने मुख्य भूमिका निभाई है.
‘हम साथ-साथ हैं’ एक परिवार की कहानी है जो एक साथ रहते हैं. इसके गाने लोगों को बहुत पसंद हैं.
‘विवाह’ फिल्म में एक प्रेम कहानी को दिखाया गया है, इसे आप अपने फैमिली संग देख सकते हैं.
‘बागबान’ में माता पिता और बच्चों की कहानी है. ये पेरेंट्स की मजबूरी और बेबसी को दिखाता है.
‘कभी खुशी कभी गम’ भी एक पारिवारिक फिल्म है. इसमें परिवार के रिश्ते और उनकी कहानी है.
‘हिसाब बराबर’ फिल्म में एक आम आदमी की कहानी को दिखाया गया है, जो बैंक के घोटाले को सबके सामने लाता है.
‘हम आपके हैं कौन’ में सलमान खान और माधुरी दीक्षित ने लीड रोल निभाया है. यह फिल्म भी बहुत शानदार है.
‘नदियां के पार’ फिल्म में समाज और रीति रिवाज को बहुत अच्छे से दिखाया गया है. इसे भी आप देख सकते हैं.
