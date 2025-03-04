‘महारानी’ स्टार एक्ट्रेस हुमा कुरैशी की 5 शानदार फिल्में
Mishra Rajivranjan
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 04, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी कमाल की कलाकार हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हुमा की वेब सीरीज महारानी लोगों को खूब पसंद आ रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
सोनी लिव पर मौजूद इस सीरीज के अबतक 3 सीजन आ चुके हैं और जल्द ही चौथा सीजन आने वाला है, जिसका टीजर रिलीज कर दिया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
आइए आज हम उनकी 5 शानदार हिट फिल्मों के बारे में जानते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Monica, O My Darling, इस मर्डर मिस्ट्री फिल्म को आप Netflix पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हुमा कुरैशी की सुपरहिट फिल्म Gangs of Wasseypur आपको जरूर देखनी चाहिए.
Source:
Bollywoodlife.com
Tarla, यह फिल्म फेमस शेफ तरला दलाल की बायोपिक है. इसमें हुमा ने तरला का रोल निभाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
अक्षय कुमार स्टारर ये फिल्म Jolly LLB 2 में हुमा ने बहुत अच्छा काम किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
रोमांस और ड्रामा से भरपूर हुमा की फिल्म Dedh Ishqiya भी आपको खूब पसंद आएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: खौफ से भरी 8 बेस्ट कोरियन क्राइम थ्रिलर मूवीज, Netflix पर करें स्ट्रीम
अगली वेब स्टोरी देखें.