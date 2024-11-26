इन 10 फिल्मों में Abhishek Bachchan ने दी बेस्ट परफॉर्मेंस, Nepotism के मुद्दे की तोड़ी कमर
अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी ने फिल्म 'बंटी और बबली' में धमाकेदार परफॉर्मेंस दी थी.
अभिषेक बच्चन की फिल्म 'धूम' ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था. इस मूवी को लोगों ने खूब एंजॉय किया था.
अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय स्टारर फिल्म 'गुरु' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी.
फिल्म 'पा' में अभिषेक बच्चन ने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी. उन्होंने मूवी में अमिताभ बच्चन के पिता का रोल किया था.
फिल्म 'रावण' में अभिषेक बच्चन अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ नजर आए थे.
अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय स्टारर फिल्म 'कुछ ना कहो' को भी ऑडियंस से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था.
फिल्म 'ब्लॉफमास्टर' में अभिषेक बच्चन ने कमाल की एक्टिंग की थी.
अभिषेक बच्चन की फिल्म 'दिल्ली 6' को ऑडियंस ने खूब पसंद किया था.
फिल्म 'युवा' में अभिषेक बच्चन ने अपनी पावर पैक्ड परफॉर्मेंस से सबके होश उड़ा दिए थे.
फिल्म 'दोस्ताना' में अभिषेक बच्चन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और जॉन अब्राहम के साथ नजर आए थे.
