15 अगस्त को धूम मचाएंगी साउथ की ये टॉप 7 फिल्में
| Aug 13, 2024
साउथ इंडस्ट्री बॉलीवुड इंडस्ट्री को टक्कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ता है।
बॉलीवुड के साथ-साथ साउथ की भी कई बड़ी फिल्में 15 अगस्त को रिलीज होने वाली हैं।
15 अगस्त को रिलीज होने वाली फिल्म 'थंगालान' एक पीरियड फिल्म है।
शिव राजकुमार अभिनीत फिल्म ‘भैरथी रणंगल’ 15 अगस्त को रिलीज होगी।
मशहूर एक्टर रवि तेजा की फिल्म ‘मिस्टर बच्चन’ भी इस लिस्ट में शामिल है।
कॉमेडी फिल्म 'नुनाकुझी' भी इसी स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज होगी।
फीचर फिल्म 'मनोराथंगल' 15 अगस्त को जी 5 पर देखने को मिलेगी।
फिल्म 'रघु थाथा' भी इसी स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज होने वाली है।
इस लिस्ट में फिल्म 'डबल आईस्मार्ट' का भी नाम शुमार है।
