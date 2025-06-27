इन हॉरर मूवीज को देखकर गले से पानी उतरना हो जाएगा मुश्किल

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Jun 27, 2025

The House Next Door

अगर आप हॉरर फिल्म पसंद करते हैं तो ये फिल्म देखकर आपकी चीखें निकल आएगी. इस फिल्म में एक लड़की के शरीर में दो आत्माएं होती हैं.

Raat

इस फिल्म की कहानी बड़ी भयावह है. इसमें ऐसी कई अजीब घटनाएं होती हैं, जिन्हें देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी.

Raaz

बिपाशा बसु और डीनो मोरिया स्टारर इस फिल्म का क्लाइमेक्स देखकर आपका दिल दहल उठेगा.

Pizza

यह एक हॉरर सस्पेंस फिल्म है, जिसमें एक एक डिलीवरी करने वाला लड़का पिज्जा लेकर जाता है, लेकिन ऑर्डर करने वाला व्यक्ति मर चुका होता है.

Mahal

महल एक पुरानी हॉरर सस्पेंस मूवी है. इसमें मधुबाला और अशोक कुमार लीड रोल में हैं.

Lapachhapi

यह एक बहुत ही डरावनी फिल्म है.

Shaapit

यह एक कमाल की हॉरर फिल्म है, जिसमें अमन नाम का एक लड़का सालों पुराने श्राप को खत्म करना चाहता है.

