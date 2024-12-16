इस एक इंडियन ब्लॉकबस्टर फिल्म के बनाए गए 6 रीमेक, चीन में भी किया गया कॉपी
Bollywood Staff
| Dec 16, 2024
इन दिनों इंडियंस अपनी फिल्मों से दुनियाभर में खूब नाम कमा रहे हैं.
हम अपनी इस रिपोर्ट में एक ऐसी फिल्म की बात कर रहे हैं जिसका रीमेक 6 बार बनाया गया है.
इस फिल्म का रीमेक सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि श्रीलंका और चीन में भी बनाया गया है.
सस्पेंस खत्म करते हुए हम फिल्म का नाम बताते हैं हम अपनी इस रिपोर्ट में ब्लॉकबस्टर फिल्म 'दृश्यम' की बात कर रहे हैं.
'दृश्यम' सबसे पहले साल 2013 में मलयालम भाषा में बनाई गई थी. जिसमें एक्टर मोहनलाल लीड रोल में नजर आए थे.
फिल्म 'दृश्यम' को दुबारा 'दृश्य' के नाम से कन्नड़ भाषा में बनाया गया था.
साल 2015 में फिल्म 'दृश्यम' को 'पापनासम' नाम से तमिल भाषा में बनाया गया था. जिसमें कमल हसन लीड में थे.
अजय देवगन स्टारर फिल्म 'दृश्यम' को बॉलीवुड में 2015 में बनाया गया था. ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी.
श्रीलंका में भी इस फिल्म का रीमेक बनाया गया था. जिसका टाइटल 'धर्मयुद्ध' था.
इस फिल्म का रीमेक चीन में भी बन चुका है. जिसका नाम 'शिप विदआउट ए शैफर्ड' था.
