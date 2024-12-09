जब Hollywood की इन 10 फिल्मों ने इंडिया में मचाया था धमाल, टिकटों के लिए हुई थी Advance Booking
| Dec 09, 2024
हॉलीवुड की सीरीज 'द लॉर्ड ऑफ रिंग्स' इंडियन फैंस के बीच काफी फेमस हुई थी.
लियोनार्डो डिकैप्रियो स्टारर फिल्म 'इनसेप्शन' इंडिया में खूब पसंद की गई थी.
बैटमैन की 'द डार्क नाइट' इंडिया में सबसे ज्यादा देखे जानी वाली हॉलीवुड फिल्म है.
टॉम क्रूज की सीरीज 'मिशन इंपोसिबल' को लेकर अब तक इंडियन फैंस के बीच क्रेज बना हुआ है.
पॉपुलर सीरीज 'हैरी पॉटर' का यंग फैंस अब तक लुफ्त उठाते हैं.
मार्वेल स्टूडियो द्वारा बनाई गई सीरीज 'लोकी' को लोगों ने थिएटर में खूब एंजॉय किया था.
मार्वेल स्टूडियो की फिल्म 'थाॅर' अभी भी लोगों की फेवरेट लिस्ट में शामिल है.
साइंस फिक्शन फिल्म 'एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर' की टिकटों के लिए फैंस ने थिएटर में एडवांस बुकिंग कर रखी थी.
हॉलीवुड फिल्म 'बैटमैन वेजेंस' ने इंडियन थिएटर में धमाल मचा दिया था.
थ्रिलर फिल्म 'जोकर' भी इंडियन ऑडियंस के बीच काफी पॉपुलर है लोगों ने इसे खूब एंजॉय किया था.
