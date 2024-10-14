फिल्म ‘विक्की विद्या का वो वाला वीडियो’ हॉलीवुड मूवी की है कॉपी? जानें सच
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 14, 2024
फिल्म 'विक्की विद्या का वो वाला वीडियो' 11 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
बॅालीवुड एक्टर राजकुमार राव और एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी के साथ मल्लिका शेरावत भी इस फिल्म का पार्ट हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म हॅालीवुड की मूवी 'सेक्स टेप' की कॅापी बताई जा रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि डायरेक्टर राज शांडिल्य ने कहा कि इस फिल्म से हॅालीवुड की फिल्म 'सेक्स टेप' का कोई लेना देना नहीं है.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने कहा कि मैंने वो फिल्म आज तक नहीं देखी है. मगर हमारे एक लेखक ने बताया कि उस फिल्म में एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'विक्की विद्या का वो वाला वीडियो' में ऐसा नहीं होता है. उसमें कपल खुद एक वीडियो बनाते हैं और वो गलती से उस सीडी को खो देते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
निर्माता राज शांडिल्य ने आगे कहा कि मैं उस फिल्म से इंस्पायर नहीं हुआ हूं. मैंने अपने आस-पास की लाइफ से रिलेट करके फिल्म बनाई है.
Source:
Bollywoodlife.com
राज शांडिल्य ने बताया कि वो पहले ही फिल्म के सीक्वल पर काम कर रहे हैं जो कि इंटरनेट के आस-पास की कहानी को दर्शाएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
राज शांडिल्य ने कहा कि वो इस फिल्म की तैयारी काफी समय से कर रहे थे. जब वो फिल्म 'ड्रीम गर्ल 2' की शूटिंग कर रहे थे. तब से वो राजकुमार राव के साथ काम करना चाहते थे.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने बताया कि वो राजकुमार राव को इस फिल्म के लिए इसलिए चाहते थे. क्योंकि उन्हें नॉर्मल दिखने वाला मिडिल क्लास लड़का चाहिए था.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: मेकर्स ने टीवी के इन सितारों को रातों रात दिखाया बाहर का रास्ता
अगली वेब स्टोरी देखें.