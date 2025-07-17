कपल्स को जरूर देखनी चाहिए ये फिल्में, रोमांस और इमोशन से हैं लबरेज
Shreya Pandey
| Jul 17, 2025
आप अपने पार्टनर के साथ 'जब वी मेट' फिल्म देख सकते हैं.
'ये जवानी है दीवानी' फिल्म भी पार्टनर और दोस्तों के साथ देख सकते हैं.
'तमाशा' फिल्म भी लव और इमोशन से भरी है.
सैफ अली खान की फिल्म 'लव आज कल' बहुत जबरदस्त है.
'दिल धड़कने दो' फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
'कुछ-कुछ होता है' फिल्म भी प्यार और दोस्ती को दिखाता है.
दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म है.
