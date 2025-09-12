2 करोड़, 5 करोड़ के बजट में बनीं इन फिल्मों ने रचा इतिहास, कमाई जान पकड़ लेंगे माथा

रंगीला

आमिर खान, उर्मिला मातोंडकर और जैकी श्रॉफ स्टारर फिल्म रंगीला को दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी. इसे बनाने में 4 करोड़ का खर्चा आया था. फिल्म ने कुल 33 करोड़ की कमाई की.