2 करोड़, 5 करोड़ के बजट में बनीं इन फिल्मों ने रचा इतिहास, कमाई जान पकड़ लेंगे माथा

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Sep 12, 2025

जय संतोषी मां

साल 1975 में आई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. सिर्फ 25 लाख की लागत से बनी इस फिल्म ने करीब 5 करोड़ कमाए.

मैंने प्यार किया

यह सलमान खान की पहली फिल्म थी जिसमें वो बतौर लीड एक्टर नजर आए थे. इस फिल्म का बजट मात्र 2 करोड़ का था. वहीं फिल्म ने कुल 28 करोड़ का कलेक्शन किया.

हम आपके हैं कौन

सिर्फ 6 करोड़ में बनी इस फॅमिली ड्रामा फिल्म ने उस साल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. फिल्म ने 117 करोड़ की बम्पर कमाई की थी.

रंगीला

आमिर खान, उर्मिला मातोंडकर और जैकी श्रॉफ स्टारर फिल्म रंगीला को दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी. इसे बनाने में 4 करोड़ का खर्चा आया था. फिल्म ने कुल 33 करोड़ की कमाई की.

गदर - एक प्रेम कथा

साल 2001 में आई सनी देओल की गदर ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. 19 करोड़ में बनीं इस फिल्म ने 133 करोड़ रुपये कमाए थे.

द कश्मीर फाइल्स

साल 2022 में आई इस फिल्म का बजट 15 करोड़ था और इसकी कमाई 353 करोड़ से भी ज्यादा की थी.

कहानी

विद्या बालन स्टारर फिल्म कहानी का बजट 8 करोड़ था. इसने 80 करोड़ की जबरदस्त कमाई की थी.

