2 करोड़, 5 करोड़ के बजट में बनीं इन फिल्मों ने रचा इतिहास, कमाई जान पकड़ लेंगे माथा

साल 1975 में आई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. सिर्फ 25 लाख की लागत से बनी इस फिल्म ने करीब 5 करोड़ कमाए.Source: Bollywoodlife.com
यह सलमान खान की पहली फिल्म थी जिसमें वो बतौर लीड एक्टर नजर आए थे. इस फिल्म का बजट मात्र 2 करोड़ का था. वहीं फिल्म ने कुल 28 करोड़ का कलेक्शन किया.Source: Bollywoodlife.com
सिर्फ 6 करोड़ में बनी इस फॅमिली ड्रामा फिल्म ने उस साल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. फिल्म ने 117 करोड़ की बम्पर कमाई की थी.Source: Bollywoodlife.com
आमिर खान, उर्मिला मातोंडकर और जैकी श्रॉफ स्टारर फिल्म रंगीला को दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी. इसे बनाने में 4 करोड़ का खर्चा आया था. फिल्म ने कुल 33 करोड़ की कमाई की.Source: Bollywoodlife.com
साल 2001 में आई सनी देओल की गदर ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. 19 करोड़ में बनीं इस फिल्म ने 133 करोड़ रुपये कमाए थे.Source: Bollywoodlife.com
साल 2022 में आई इस फिल्म का बजट 15 करोड़ था और इसकी कमाई 353 करोड़ से भी ज्यादा की थी.Source: Bollywoodlife.com
विद्या बालन स्टारर फिल्म कहानी का बजट 8 करोड़ था. इसने 80 करोड़ की जबरदस्त कमाई की थी.Source: Bollywoodlife.com
