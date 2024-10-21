'Jigra' नहीं, इन फिल्मों से Alia Bhatt ने हिलाया है थिएटर
Ankita Kumari
| Oct 21, 2024
बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की फिल्म 'जिगरा' 11 अक्टूबर को रिलीज हुई है.
रिलीज होने के बाद फिल्म 'जिगरा' बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई.
हालांकि, आलिया भट्ट की कई ऐसी हिट फिल्में हैं, जो दर्शक जुटाने में कामयाब रही हैं.
आलिया भट्ट की सुपर हिट फिल्म 'राजी' को आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं.
हॉटस्टार पर उपलब्ध फिल्म 'ब्रह्मास्त्र-1' में आलिया भट्ट ने दर्शकों को खुश कर दिया.
आलिया भट्ट की फिल्म 'गली बॉय' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है.
2022 की फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था.
साल 2014 में आई आलिया भट्ट की फिल्म '2 स्टेट्स' भी हिट साबित हुई थी.
आलिया भट्ट की फिल्म 'कलंक' का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है.
