अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में ये एक्शन फिल्में सिनेमाघरों में करेंगी धमाका

Bollywood Staff | Oct 07, 2024

एक्शन से भरपूर ये फिल्में अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में रिलिज होने वाली हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आलिया भट्ट की 'जिगरा' थिएटर में इस हफ्ते रिलिज होने के लिए रेडी है.

राज कुमार राव और तृप्ति डिमरी स्टारर फिल्म 'विक्की विद्या का वो वाला वीडियो' भी 'जिगरा' के साथ सेम डे रिलिज होने को है.

एक्शन फिल्म 'मार्टिन' इसी हफ्ते थिएटर में धूम मचाने वाली है.

हिमेश रेशमिया विलेन के किरदार में फिल्म 'बैड एस रविकुमार' में दिखेंगें.

ओड़िया एक्शन फिल्म 'कर्मा' भी सिनेमा घरों में धूम मचाने को तैयार है.

तेलुगु फिल्म 'विश्र्वम' भी एक्शन से भरपूर फिल्म है 11 अक्टूबर को थिएटर में रिलिज होने वाली है.

एक्शन फिल्म 'वैट्टियान' सुपरस्टार रजनी कांत और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार दिखने को मिलने वाले है.

'मां नन्ना सुपरहीरो' एक तेलुगु फिल्म है 11 अक्टूबर को फिल्म विश्र्वम के साथ क्लैश करेगी.

अक्टूबर में कई फिल्में एक साथ रिलिज होने वाली हैं. अब देखना ये होगा कि कौन सी फिल्म बॅाक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी.

