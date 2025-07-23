Jio Hotstar पर मौजूद हैं ये 7 जबरदस्त थ्रिलर मूवीज, पांचवीं देख देखकर खौफ में आ जाएंगे आप

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Jul 23, 2025

Mangalavaaram

इस फिल्म की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी.

Sita Ramam

इस फिल्म की कहानी देखकर आपका मन खुश हो जाएगा. इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

Ungalukkaga Oruvan

महेश बाबू की इस फिल्म को एक बार आप जरूर देख लें. यह भी जियो हॉटस्टार पर मौजूद है.

Chithha

इस फिल्म की कहानी आपको इमोशनल कर देगी. इसे इस वीकेंड आप जियो हॉटस्टार पर देख डालिए.

Arjun Reddy

इस फिल्म की कहानी बड़ी खतरनाक है. फिल्म में एक डॉक्टर अपने प्यार के लिए वो सबकुछ करने को तैयार रहता है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं.

Skanda

इस फिल्म में आपको जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा.

